Eesti-Vene topeltkodakondsusega isikud võivad Venemaale lõksu jääda

Konsulaarabi on võimalik saada vaid Eesti Suursaatkonnast Moskvas, kuhu näiteks passi kaotamise korral tuleb isiklikult kohale minna, et saada ajutine asendusdokument, millega riigist lahkuda. Muudes olukordades abistamine (eriti juhul, kui abisaaja ei viibi Moskvas) on äärmiselt raskendatud ja aeganõudev.