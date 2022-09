„Putini kokk“ Prigožin tunnistas esimest korda, et on erasõjafirma Wagner asutaja

Vene ärimees Jevgeni Prigožin, keda tuntakse hüüdnime „Putini kokk“ järgi, tunnistas täna, et asutas 2014. aastal erasõjafirma Wagner. Tegemist on esimese avaliku kinnitusega selle seose kohta, mida Progožin on varem eitanud ja isegi ajakirjanikke selle eest kohtusse kaevanud.