Novaja Gazeta: Venemaalt on lahkunud üle 260 000 mehe

Õhkkond presidendiadministratsioonis on aga allika sõnul selline, et jõuametkonnad ja kaitseministeerium suudavad veenda president Vladimir Putinit piiri kinni panema, enne kui on hilja.

Varem on Vene meedias teatatud, et võimud ei kavatse teenistusse kutsumise eas meestele piiri sulgeda enne „referendumite“ lõppemist Ukraina okupeeritud territooriumidel. „Referendumite“ viimane päev on homme. Olukord võib aga muutuda, kui on massiline väljavool.