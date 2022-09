Välisminister Blinken: USA-l on plaan juhuks, kui Putin kasutab tuumarelva

„Ja see on autokraatiate Achilleuse kand igal pool,“ ütles Blinken. „...Seal ei ole tavaliselt kedagi, kellel oleks võime või tahe võimule tõtt rääkida. Ja osa põhjusest on minu arvates see, et Venemaa on ennast nii sisse mässinud, nagu ta on, sest süsteemis ei ole kedagi, kes tegelikult ütleks Putinile, et ta teeb valesti.“

Putin kuulutas eelmisel nädalal välja vähemalt 300 000 reservisti mobilisatsiooni ja ähvardas ka tuumarelvaga, lisades, et see ei ole bluff.

Blinken ütles, et Putini retoorika on vastutustundetu, ja lisas, et USA on väljendanud Venemaale oma muret viimase ähvarduste pärast.

„Me oleme keskendunud selle kindlustamisele, et me kõik käituksime vastutustundlikult, eriti mis puutub sedalaadi lahtist retoorikat,“ ütles Blinken. „Me oleme venelastele avalikult ja ka eraviisiliselt väga selgelt öelnud, et nad lõpetaksid selle lahtise rääkimise tuumarelvadest.“

Blinkenilt küsiti üle, kas USA on suhelnud Kremliga tuumaähvarduste asjus.

„Jah,“ vastas Blinken. „On väga tähtis, et Moskva kuuleks meilt ja saaks meilt teada, et tagajärjed oleksid kohutavad. Ja me oleme selle väga selgeks teinud.“

„Vladimir Putinil on selge tee oma alustatud sõjast välja ja see on selle lõpetamine,“ ütles Blinken. „Kui Venemaa lõpetab võitluse, lõpeb sõda. Kui Ukraina lõpetab võitluse, lõpeb Ukraina,“ lisas Blinken.

Nagu ka USA president Joe Biden, keeldus Blinken rääkimast üksikasjadest, kuidas USA tuumarelvade kasutamisele reageeriks. Ta ütles siiski, et administratsioonil on plaan.

„Kas see on plaan, mis hoiaks ära Kolmanda maailmasõja?“ küsiti Blinkenilt.

„President Biden on täis otsustavust, et samal ajal, kui me teeme kõik, mida suudame, et aidata ukrainlastel ennast kaitsta, kui me teeme kõik, mida suudame, et õhutada teisi riike Venemaale survet avaldama, oleme me täis otsustavust ka selles, et see sõda ei laieneks,“ seletas Blinken.

Blinken kommenteeris ka Venemaa välisministri Sergei Lavrovi ÜRO julgeolekunõukogus väidetut, et julmused Ukrainas on lavastatud ja Venemaa on ohver.

„See on „Alice imedemaal“. See on tagurpidipööratud maailm. Ülemine on all ja alumine on üleval – tõde on vale,“ ütles Blinken. „Kõik need sõnad, kõik need sõnad kõlavad täielikult õõnsalt igale julgeolekunõukogu liikmele... Nii et sellel sõnatulval ei ole mõju. Vastupidi, ma arvan, et see näitab lihtsalt Venemaa ja sisuliselt kogu ülejäänud maailma teineteisest irdumist.“