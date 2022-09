PPA peadirektori Elmar Vaheri sõnul on lisaraha palgatõusuks läbi aegade suurim, ent see ei ole kaugeltki piisav, arvestades politseinike töö sisu ja nõudeid. „Selleks, et suudaksime tööturul konkureerida, peab alustava politseiniku palk olema 1,2 Eesti keskmist. Oleme sellest eesmärgist veel suure sammu maas. Lisaks peame arvestama ligi 25% inflatsiooniga,“ ütles ta.