Vseviov Vene autoritaarsest võimust: see on jõudnud agoonia faasi, see variseb kokku

Saatejuhi küsimuse peale selle kohta, kas autoritaarset võimukorda analüüsinud Vseviov aimas täiemahulist sõda Ukrainas ette, vastas ajaloolane, et autoritaarsed juhid mõtlevad ikka samas raamistikus ning jõuavad ühte kohta välja.

„Väga sageli autoritaarsete valitsejate jaoks on lahend või idee, mis neid tiivustab, territoorium,“ rääkis Vseviov. „Nad elavad arusaamadega, mis on neile kõigile omased, aga millel ei ole tänase päevaga mitte mingisugust seost. See on eilne maailm.“

Sellise süsteemi aeg on otsakorral, usub Vseviov. „Need sammud, mida see autoritaarne võim astub, mobilisatsioon, needsamad referendumid, need kõik on märgid sellest, et see faas on agoonia, see on lõpp. See võib kesta aastaid,“ rääkis ta.

Saates tuli jutuks ka nii Eestis kui mujal levinud ütlus, et Vene rahvas vajab karmikäelist tsaari. Vseviov vaidles sellele osati vastu. „See on omane meile, mitte venelastele, vaid meile kui inimestele. No miks me anname oma hääle valimistel sellele jõule, kes lubab meile tinglikult banaane? Sest me usume, me tahame järgneda,“ kirjeldas Vseviov.

„Me oleme bioloogiliselt karjaviisilised elukad, me ikka loodame, et keegi teab, kuhu see kari peab liikuma ja teeb meid kõiki õnnelikuks,“ lisas ta.