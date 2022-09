Iraani meeleavaldustel on hukkunud kümneid inimesi

Märgiti, et arvud põhinevad telekanali enda arvutustel ja ametlikke andmeid veel avaldatud ei ole. Protestid on puhkenud enamikus riigi 31 provintsist, vahendab Reuters.

Meeleavaldused puhkesid Loode-Iraanis nädal tagasi toimunud 22-aastase kurdi naise Mahsa Amini matustel, kes võeti Teheranis kinni Iraani hidžabireeglite kandmist jõustava moraalipolitsei poolt, langes nende vahi all koomasse ja hiljem suri.

Tema surm on sütitanud riigis taaskord viha isikuvabaduste piirangute, naiste rangete riietumisreeglite ja sanktsioonidest vaevleva majanduse üle. Iraani naiste toetuseks on tehtud arvukalt solidaarsusmeeleavaldusi ka erinevates Euroopa ja Ameerika linnades. Protestijate seas on Reutersi teatel peamiselt naised.