Kuulujutud Hiina presidendi koduarestist ja väidetavast sõjapöördest pole kinnitust leidnud

Kuulujutud hakkasid levima pärast seda, kui kümned tuhanded inimesed väitsid sotsiaalmeedias, et president on Hiina Rahvavabastusarmee poolt kinni võetud ja koduaresti pandud. Samuti väidetakse, et president on eemaldatud rahvavabastusarmee juhipositsioonilt, vahendab Newsweek.

Väidete kohaselt on lennuliiklus Pekingi kohal peatunud ning kõik rongide ja busside väljumised Pekingist on samuti tühistatud. Pekingi rahvusvahelise lennujaama kodulehel on näha, kuidas osa lende Pekingist välja on tõepoolest tühistatud, kuid paljud teised lennud jätkuvalt toimuvad plaanipäraselt või on juba maandunud.

Sotsiaalmeediakanalis Twitteris on kulutulena levinud ka video, kus on väidetavalt 80 kilomeetri pikkune sõjaväesõidukite rivi suundumas Pekingi poole. Puuduvad andmed selle kohta, kus või millal see video on filmitud ning samuti pole videos näha, kas sõidukite kolonn on nii pikk kui väidetakse.

CNN-i endine korrespondent Frida Ghitis on öelnud, et kuigi sotsiaalmeedias levivad kuulujutud riigipöördest, siis seni pole ühtegi tõendit selle kohta, et see tõele vastaks. „Sotsiaalmeedia kihab väidetest, et Hiinas on toimunud riigipööre ja Xi Jinping on koduarestis, kuid puuduvad tõendid, mis seda kinnitaksid,“ ütles ta.

Endine Hiina, Taiwani ja Mongoolia kaitseministeeriumi ametnik Drew Thompson on samuti öelnud Twitteris, et tegemist on kuulujuttudega.

Opindia vahendab, et väidetav sõjapööre toimus siis, kui president viibis Usbekistanis Shanghai Koostööorganisatsiooni kohtumisel. Väidetavalt veensid samal ajal vastased partei kõrgeimat juhtkonda, et Jinping eemaldataks sõjaväe juhtimisest.

Maailma suurimad uudistekanalid pole väidetavaid sündmusi kommenteerinud ega kajastanud, ainukesena on seda teinud Newsweek.