VIDEO | Protestija Vene saatkonna ees: inimesed annavad kuulekalt oma pojad ja abikaasad üle, see on õudus

Protestijate hulgas oli sõjaväeteenistusest keeldujate liikumise koordinaator, kes ütles, et liikumisega seotud inimesed on juba kolm päeva püüdnud tulla toime vihjeliinidele saabunud avalduste tulvaga. Küsimusele, milliseid küsimusi organisatsioonile esitatakse, vastas noormees, et keegi ei saa aru, mis toimub, kõik on paanikas.