FOTOD | „Olen laskeharjutusel olnud reservväelaste tasemega rahul.“ Okas 22 kolmas päev möödus lahinglaskmistega

„Oleme Sirgala harjutusväljal, kus viime läbi Scoutspataljoni ja meie reservväelaste täiendõpet. Kõik scoutsid kui reservväelased harjutavad relva käsitsemisdrille, viivad läbi lahinglaskmiste jaoks mõeldud ettevalmistavaid harjutusi ning seejärel juba reaalseid laskeharjutusi,“ ütles 1. jalaväebrigaadi Scoutspataljoni ülem kolonelleitnant Ranno Raudsik. „Ma usun, et selle viie päeva jooksul, mis meil on aega seda väljaõpet siin läbi viia, jõuavad nad sellisele tasemele nagu on praegu kõik teised tegevväelased kaitseväes.“

„Reservväelastest kaitseliitlased, kes kuuluvad lisaõppekogunemise Okas 22 ajal Kirde maakaitseringkonna koosseisu, said täna teha mitmeid harjutusi. Hommikul ja pärastlõunal tegime kiire relvaõppe, käisime üle ohutustehnikareeglid, lasime relvad sisse lühimaa pealt, millele järgnes 100 meetri joonelt juba korralik laskeharjutus,“ ütles Rutjal korraldatud lahinglaskmiste läbiviija vanemveebel Alger Nurk. „Hea on näha, et ka need, kes pole kaua aega lasknud, pole oma oskuseid minetanud. Mis on kunagi korralikult selgeks õpitud, tuleb kiirelt meelde. Mina olen laskeharjutusel olnud reservväelaste tasemega rahul.“