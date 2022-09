Politoloog Martin Mölder erakonna reitingutest: EKRE võib oma toetust lähiajal veel kasvatada

Mölder ütles, et EKRE kasvu üheks põhjuseks võib olla see, et toetuslisa, mis tuli Reformierakonnale kevade alguses seoses Venemaa-Ukraina sõjaga, hakkab vaikselt hääbuma. Tema sõnul oli märgata seda ka eelmisel talvel, kui teravad sisepoliitilised probleemid olid tähelepanu keskmes ning Reformierakonna toetus kukkus märgatavalt.

„Ma arvan, et praegu oleme umbes sarnases olukorras, et suhteline tasakaal välis- ja sisepoliitiliste probleemide vahel on natuke nihkumas. Mida rohkem see nihkub selliste sisepoliitiliste probleemide kasuks, seda rohkem näeme, et natuke suurem eelis võib olla EKRE-l ja neil on kergem toetust võita ning sellist rahulolematust mobiliseerida,“ ütles Mölder.