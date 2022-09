Eesti soovib sekkuda Ukraina ja Venemaa vahelisse kohtuvaidlusse

Ukraina soovib, et kohus tunnistaks, et ei ole tõendeid, et Ukraina on toime pannud genotsiidi Luhanski ja Donetski oblastis ning et Venemaa agressioon Ukrainas genotsiidi vältimise ettekäändel on ebaseaduslik. Kohus pidas 7. märtsil suulise istungi, kuhu Venemaa kohale ei ilmunud. 16. märtsil otsustas Rahvusvaheline Kohus, et esialgse õiguskaitsemeetmena peab Venemaa kohe peatama 24. veebruaril alanud sõjalise agressiooni. Venemaa ei ole siiani seda otsust täitnud.