FOTOD | Eesti kingib Žõtomõri oblastile transpordi taastamiseks 12 bussi

Ukrainasse saadetakse Eestis liiniveo teenuseid pakkunud Iveco Irisbus Crossway bussid, täna asus neist teele kolm. Järgmisel nädalal suundub sinna veel üheksa bussi.

Välisminister Urmas Reinsalu selgitas, et Eesti eesmärk on pakkuda Ukrainale igakülgset tuge, sealhulgas aidata ukrainlastel taastada oma igapäevaelu, kuigi Venemaa sõda jätkub. „Loodan, et need bussid aitavad Žõtomõri oblasti inimestel jõuda turvaliselt vajalikesse sihtpunktidesse,“ ütles ta.

Eesti võttis suve alguses kuulda Ukraina üleskutset keskenduda Ukraina ülesehitamisele kaasa aitamisel konkreetsele piirkonnale. Selleks valiti Žõtomõri oblast. Bussid saadetakse vastuseks Žõtomõrist tulnud abipalvele. „Mul on hea meel, et saame pakkuda täna teele saadetavate busside näol praktilist abi, mille järele on suur tarvidus,“ rõhutas Reinsalu.

„Kui juunikuus saatsime viis bussi Butša piirkonda Kiievi regiooni, siis tänased bussid sõidavad Žõtomõri piirkonda, et aidata taastada sealset transpordivõrgustikku,“ rääkis majandus- ja taristuminister Riina Sikkut. „Suur tänu Eesti ettevõtetele, kelle toel said pilvebussid vajaliku remondi ja hoolduse, et jätkata oma teenistust Ukraina inimeste abistamisel,“ lisas ta.

„Oleme Eesti valitsusele, ettevõtetele ja inimestele tänulikud hindamatu abi eest Ukrainale,“ ütles Ukraina suursaadik Eestis Mariana Betsa. „Eesti oli üks esimesi, kes võttis kuulda üleskutset asuda aitama Ukrainat üles ehitada ja keskendub selle elluviimisel Žõtomõrile.“

„Meil transpordiametis on hea meel, et Eestis inimesi teeninud bussid saavad tänu osavatele meistrimeestele uue elu ja saavad jätkata teenistust Ukraina rahva hüvanguks piirkonnas,“ sõnas transpordiameti peadirektori kohusetäitja Ele Reiljan.

Tema sõnul oleks riigil olnud kõige lihtsam need bussid maha müüa, kuid koostöös Iveco IV Plussi professionaalse meekonna ja välisministeeriumiga õnnestus riigile tagastatud busside seast välja valida ja taas töökorda seada bussid, mis võivad Ukrainas inimesi veel mitmeid aastaid truult teenida.