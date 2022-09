Ida-Virumaal hukkus bussi tagant maanteele astunud ja auto alla jäänud naine

Sõiduautot juhtinud 73-aastane mees oli kaine, omas juhtimisõigust ning õnnetuses viga ei saanud. Suurim lubatud piirkiirus antud teelõigul on 90 km/h.

Välijuht Pärnaste tuletab kõigile liiklejatele meelde, et jalakäija on liikluses alati nõrgem osapool. „Sõiduteed ületades on äärmiselt oluline olla tähelepanelik ja alati enne selle ületamist tuleb mitu korda veenduda ohutuses,“ lisas ta.