ÜRO komisjon leidis Ukrainas tõendeid sõjakuritegude kohta

Ukraina uurimiskomisjoni eksperdid on seni keskendunud Kiievi, Tšernihivi, Harkivi ja Sumõ oblastile, teatas Associated Press.

Møse ütles täna ÜRO inimõiguste nõukogu liikmetele, et tema meeskond on saanud ja dokumenteerib „usutavaid väiteid veel paljude hukkamisjuhtumite kohta“.

„Komisjoni kogutud tõendite põhjal järeldas see, et Ukrainas on toime pandud sõjakuritegusid,“ ütles Møse.