Politseinikud pidasid Tallinnas kinni nooruki, kes inimesi relvataolise esemega ähvardas ja neilt raha röövis

Antud juhtumi puhul on mehe tegude motiivid ebaselged, kuid kinnipidamise hetkel oli ta joobes. „On murettekitav, et relvadega seotud sündmused on kasvav probleem ja järjest enam liigub tänavatel ringi inimesi, kes on endale soetanud relvataolise eseme või selle ise valmistanud, äärmistel juhtudel on neid ka ümber ehitatud. Seda probleemi aitaks vähendada, kui kauplusekettide omanikud vaataksid üle oma õhk- ja stardipüstolite müügipoliitika, näiteks ei oleks need müügisaalis nähtavatel kohtadel. Ka aitaks, kui rakenduks kohustus need eristada mõne muu värviga,“ lausus Tambre.