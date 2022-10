Revolutsiooniline Eesti logistikaplatvorm areneb iga päevaga

Rahvusvahelised tarneahelad on olnud viimastel aastatel oluliste muutuste käes. Üldine tendents näitab, et mida lihtsamad on transpordikanalid ja mida lihtsam on logistikakorraldus, seda odavam on lõpptulemus. See võimaldab ühtlasi pakkuda klientidele odavamat tootehinda.