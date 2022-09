Berlusconi: Vene väed pidid Zelenskõi „korralike inimeste“ vastu välja vahetama ja siis lahkuma

85-aastane Berlusconi ütles, et Vene väed pidid Ukraina valitsuse „korralike inimeste“ vastu välja vahetama ja siis lahkuma, vahendab BBC News.

Berlusconi rääkis Itaalia televisioonile, et loo sellest, et Ukraina valitsus tapab idas venekeelseid, mõtles välja meedia Moskvas.

Berlusconi sõnul ei jätnud need teated, mida rõhutasid separatistlikud jõud ja natsionalistlikud poliitikud Venemaa valitsuses, Putinile muud valikut kui alustada piiratud sissetungi.

„Venemaa elanikkond, tema erakond ja tema ministrid tõukasid Putinit seda erioperatsiooni välja mõtlema,“ ütles Berlusconi.

„Väed pidid sisenema, jõudma nädalaga Kiievini, asendama Zelenskõi valitsuse korralike inimestega ja nädal hiljem tagasi tulema,“ lisas Berlusconi. „Selle asemel leidsid nad eest ootamatu vastupanu, mida on siis toidetud igasuguste relvadega läänest.“

Itaalia opositsiooniliidrid mõistsid Berlusconi jutu kiiresti hukka. Tsentristliku partei juht Carlo Calenda ütles, et Berlusconi räägib nagu Putini kindral.

Demokraatliku partei esindaja Enrico Letta ütles, et kui Itaalia pühapäevased valimised on parempoolsetele soodsad, on õnnelikem inimene Putin.

Berlusconi püüdis täna oma avaldusi selgitada ja väitis, et tema vaateid on „liialt lihtsustatud“.

„Agressioon Ukraina vastu on õigustamatu ja vastuvõetamatu. [Forza Italia] seisukoht on selge. Me jääme alati koos EL-i ja NATO-ga,“ ütles Berlusconi.

Berlusconi on pikka aega olnud Putini imetleja, aga aprillis mõistis ta sissetungi Ukrainasse hukka ja ütles, et on „sügavalt pettunud ja kurb“ Putini käitumise pärast, ning lisas, et „tsiviilisikute tapmised Butšas ja teistes kohtades on tõelised sõjakuriteod“.

Berlusconi erakond Forza Italia kuulub allianssi, milles on veel Giorgia Meloni juhitav paremäärmuslik Fratelli d’Italia (Itaalia Vennad) ja Matteo Salvini parempopulistlik Lega (Liiga).

Vaatamata Berlusconi (endisele) sõprusele Putiniga ja Salvini Venemaa-vastaste sanktsioonide kritiseerimisele, on Meloni, kes peaks oodatavasti hakkama tulevast valitsust juhtima, lubanud, et Itaalia jätkab Ukraina toetamist.