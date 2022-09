Erakonna Ühtne Venemaa teatel palus neli riigiduuma liiget end Ukraina rindele saata

„Ma olen saanud avaldused neljalt esimeselt riigiduumaliikmelt Ühtsest Venemaast palvega saata nad teenima sõjalise erioperatsiooni tsooni Venemaa föderatsiooni relvajõudude koosseisus ja Venemaa föderatsiooni kaitseministeerium vaatab need läbi,“ teatas Turtšak.

Turtšaki sõnul on tegemist riigiduuma tervishoiukomitee esimehe Dmitri Hubezovi, riigikaitsekomitee aseesimehe Dmitri Sablini, perekonna, naiste ja laste asjade komitee aseesimehe Vitali Milonovi ning majanduspoliitikakomitee aseesimehe ja Ühtse Venemaa Hakassia regionaalosakonna sekretäri Sergei Sokoliga.

„Dmitri Hubezov, Dmitri Sablin ja Vitali Milonov on töötanud sõjalise erioperatsiooni esimestest päevadest koos meiega Donbassis, päästes rahumeelseid elanikke Kiievi režiimi käest. Nad teavad hästi, kuidas on olla venelane põlisel Vene maal, mille on okupeerinud neonatsid. Mida tähendab võitlus õiguse eest olla venelane,“ teatas Turtšak.