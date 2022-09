Ungari valitsev erakond kavatseb korraldada rahvaküsitluse Venemaa-vastaste sanktsioonide toetamise üle

Fidesz kavatseb nimetada seda „rahvaga konsulteerimiseks“ energiasanktsioonide asjus, mille on otsustanud „Brüsseli eliit“, teatas Fideszi parlamendifraktsiooni juht Máté Kocsis pärast eilset kinniste uste taga toimunud erakonna kogunemist pressikonverentsil, vahendab Associated Press.

„Sanktsioonid teevad kahju. Need hävitavad Euroopa majanduse,“ ütles Kocsis. „Me peame veenma Euroopa otsuste tegijaid, eliidi liikmeid, et nad ei peaks energiasanktsioone säilitama, sest sellest tuleb suuri probleeme.“

Selliseid rahvaküsitlusi, mida peaminister Viktor Orbáni valitsus on pärast 2010. aastal võimule tulekut mitu korda läbi viinud, on kritiseeritud kallutatud ja suunavate küsimuste esitamises ja siduva õigusliku tähtsuse puudumises.

Kocsis tunnistas pressikonverentsil, et „rahvaga konsulteerimine“ on „poliitiline tööriist“, mida valitsus saab kasutada oma vaidlustes Euroopa Liiduga.

Vene agentuur Interfax teatas täna, et Ungari välisminister Péter Szijjártó lubas pärast kohtumist Venemaa välisministri Sergei Lavroviga, et Budapest ei näe põhjust uut Venemaa-vastaste sanktsioonide paketti kehtestada.

„Meie seisukoht on äärmiselt selge. Me ei näe mingeid mõistlikke põhjuseid uut sanktsioonide paketti taga ajada, eriti kui jutt käib energeetikast. Meie jaoks on see selge punane joon,“ ütles Szijjártó.