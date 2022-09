OTSEBLOGI | Ukraina okupeeritud aladel tehti algust Venemaaga ühinemise libareferendumitega

„Luhanski rahvavabariigi keskvalimiskomisjon“ teatas Interfaxile, et on avatud valimisjaoskonnad hääletamiseks Venemaaga ühinemise referendumil.

Teatati, et julgeolekumeetmete tõttu asusid valimiskomisjonid tööle väljaspool jaoskondade ruume. „Keskvalimiskomisjon“ teatas, et 23.-26. septembril viiakse hääletamine läbi elumajade juures, avalikus ruumis või muudes kohtades, mis on selleks sobivad. 27. septembril saab aga kell 8-16 hääletada valimisjaoskondades, mida on üle 460.