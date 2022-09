OTSEBLOGI | Haidai: Luhanski oblastis on okupandid sulgenud linnad, „hääletatakse“ köökides ja hoovides

„Täna startis „hääletamine“ „organiseeritud kohtades elumajade lähedastel territooriumidel“. Lihtsamalt öeldes, täidetakse mingeid pabereid korterite köökides ja hoovides. See näeb välja väga kummaline. Konfidentsiaalsusest pole lõhnagi,“ kirjutas Haidai.

Haidai sõnul on see mööda kortereid ja hoove käimine mõeldud elukohtade kontrollimiseks, et leida mehi kahurilihaks.

Täna algas Ukraina Venemaa poolt okupeeritud territooriumil ehk Donetski, Luhanski, Zaporižžja ja Hersoni oblastis niinimetatud referendum Venemaaga ühinemise üle.

„Luhanski rahvavabariigi keskvalimiskomisjon“ teatas Interfaxile, et on avatud valimisjaoskonnad hääletamiseks Venemaaga ühinemise referendumil.

„Täna kell 8.00 Moskva aja järgi alustasid kogu Luhanski rahvavabariigi territooriumil tööd valimisjaoskonnad hääletamiseks referendumil „Luhanski rahvavabariigi astumise üle Vene Föderatsiooni koosseisu subjekti õigustes“, öeldakse teates.

Teatati, et julgeolekumeetmete tõttu asusid valimiskomisjonid tööle väljaspool jaoskondade ruume. „Keskvalimiskomisjon“ teatas, et 23.-26. septembril viiakse hääletamine läbi elumajade juures, avalikus ruumis või muudes kohtades, mis on selleks sobivad. 27. septembril saab aga kell 8-16 hääletada valimisjaoskondades, mida on üle 460.

Hääletamine pseudoreferendumil algas ka Zaporižžja oblastis ja hetkel rikkumisi ei ole, teatas sealne „valimiskomisjoni esimees“ Galina Katjuštšenko.

„Kuigi provokatsioonikatseid kindlasti tehakse: näiteks on spetsiaalselt ringlema lastud informatsioon, et komisjoni liikmete ringkäigu ajal antakse valijatele kätte kutsed sõjaväekomissariaati, mis ei vasta tegelikkusele – see on lihtsalt avalik ja varjamatu vale,“ kuulutas Katjuštšenko.