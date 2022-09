DELFI MÕKOLAJIVIS | „Terror selle otsesel kujul.“ Venelased andsid linnale üheksa raketilööki, aga teater tegutseb edasi

Mõkolajivis on jälle rahutu. Täna öösel lasid venemaalased linna pihta üheksa raketti S-300. Oblasti sõjaadministratsiooni juht Vitali Kim ütles intervjuus Delfile, et üks rakettidest kukkus oblasti teatri juurde. Kimi sõnul tabasid raketid ka sadamainfrastruktuuri, laoruume ja elamupiirkondi.

„Peamine on see, et igal pool lasti mitu meetrit mööda. Meil ei ole ohvreid. Ja tänu jumalale!“ ütles Kim.