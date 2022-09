Finantsinspektsioon alustas Delfi Meedia artiklisarja „Võla võim“ tuules uurimist: laenuhaide rikkumised on räiged ja küünilised

„Õiguspäraselt ja korrapäraselt toimiv finantsturg on vundamendiks ühiskondlikule usaldusele selle sektori vastu. Meedias kirjeldatud räiged ja küünilised krediidituru alusreeglite rikkumised õõnestavad kogu turu mainet sõltumata sellest, kas need on toime pandud reguleeritud subjektide või reguleerimata finantsvahendajate poolt. Finantsinspektsioon otsustas väärteomenetluses kontrollida meedias kirjeldatud rikkumiste asjaolusid ja reageerib väga teravalt vastavalt kogutud tõenditele ning kehtivale seadusele,“ ütles FI juhatuse esimees Kilvar Kessler.

„Meedias avaldatu on tõendiks, et teatud turuosalistele ei ole heidutav 32 000 eurone rahatrahvi risk praeguses väärteomenetluse raamistikus. Finantsinspektsioon on juba aasta alguses ministeeriumitele esitanud seaduseelnõu trahvimäärade oluliseks suurendamiseks ja menetluse lihtsustamiseks teiste Euroopa riikide eeskujul, mis toetaksid finantsturu ausat toimimist ja tarbijate kaitset. Kuna oleme kitsaskohale tulemusteta tähelepanu juhtinud juba 17 aastat, siis meie ettepanek on see kiirendatud korras valada seaduse vormi,“ ütles Kessler.