VAATA | Kuidas valida lapsele talveriideid?

„Laste üleriiete valikul tuleks esmalt teha selgeks eesmärk, milleks rõivaid vajatakse,“ teeb Heleri lapsevanemate valiku lihtsaks. „Mis on lapse vanus? Mis on rõivaste eesmärk? Kas on vaja kombinesooni lasteaeda mängimiseks või jopet ning pükse linnasõitudel soojas olemiseks. Või on soov hoopis suusamäele talverõõme nautima minna?“

Ülerõivaste puhul on kõige olulisemaks komponendiks kangas. Ilusa talveilma puhul möllavad lapsed palju lumes, mitte nii ilusa puhul lörtsis või suisa lompides. Seetõttu on väga oluline, et talverõivaste kangas oleks kindlasti vettpidav. Oluline on ka, et rõivas oleks tuulekindel ja samas ka hingav. „Huppa talvekombinesoonid on selle poolest head, et laps saab ise kiirelt ja lihtsalt riietuda ning õue mängima minna. Tänu kvaliteetsetele materjalidele, saab vanem olla kindel, et tema laps on ka pööraste talveilmadega Huppa riietes soojas ja kuiv,“ teab Heleri. „Ei ole halba ilma, kui on head riided!“