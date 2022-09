MyDello kliendi kogemus: kuidas tellida kaupa teiselt poolt maailma?

Kinkston pakub klientidele laia tootevalikut, kattes tootevaldkondi alates maiustustest kuni väikeste elektroonikaseadmeteni. Kuna Kinkstoni peamise kliendibaasi moodustavad ärikliendid, on oluline tagada suurte koguste tarne ja pidev kättesaadavus. Seetõttu valisidki nad oma partneriks pikaajalise rahvusvahelise kaubanduse kogemusega MyDello.

E-kaubanduse kiire areng tingib vajaduse pakkuda oma klientidele parimat kasutajakogemust alates ostuprotsessist kuni saatmiseni. Importiva ettevõtte jaoks on oluline, et rahvusvahelised tarned saabuksid õigel ajal ja et nende haldamine oleks võimalikult lihtne. MyDello aitab nii ekspordi kui ka impordiga ning katab pea kogu maailma – USA-st Austraaliani ja Jaapanist Araabia Ühendemiraatideni.

Lihtsam ja odavam

MyDello aitab ettevõtetel säästa nii aega kui ka raha, vähendades logistikaga seotud kulu 15–20% võrra. Kõik vajalik alates hinnapakkumistest kuni tarneaegade ja erinevate transpordivõimalusteni on mugavalt ühel platvormil koos.

Logistikas traditsiooniks saanud e-kirjade ja telefonikõnede asemel on MyDello kasutamine lihtsamast lihtsam. Kinkstoni ostujuhi Tiia Prousi sõnul annab MyDello tema ettevõttele mitmeid eeliseid ja muudab igapäevase elu lihtsamaks. Üheks peamiseks eeliseks on võimalus leida imporditavale saadetisele kohe hind. Samuti on platvormil lihtne võrrelda eri tarneviise – vahel võib lennutransport osutuda meretranspordist otstarbekamaks.

„MyDello abil saan pea kogu logistikakorraldusega ise hakkama, kusjuures vahele jääb kõige tüütum – ootamisaeg. Pakkumiste saamisel ei sõltu ma kellestki teisest,“ tõdeb Kinkstoni ostujuht. „Siiani on minu kogemus näidanud, et MyDello lahendused on piisavad, olenemata sellest, kas saadetis on pärit Euroopast või Aasiast.“

Mis on MyDello? Uus digitaalne logistikaplatvorm MyDello alustas 2021. aasta mais ja on muutnud logistikakorralduse oluliselt lihtsamaks. Tarneahela planeerimiseks on tarvis vaid lähte- ja sihtkohta, misjärel pakub platvorm laia valiku tarneviise, et leida ettevõttele parim ja kuluefektiivseim lahendus. MyDello valikus on nii lennu-, maantee-, raudtee- kui ka meretransport. Rohkem infot MyDello kohta kodulehel, Facebookis ja LinkedInis.