Novaja Gazeta: Vene mobilisatsiooniukaasi salajane klausel võimaldab mobiliseerida 1 miljon inimest. Dmitri Peskov: see on vale

Veel päev tagasi saladuses hoitud seitsmes punkt on täna väidetavalt avalikkuse ette jõudnud: Vladimir Putini määrusest „osalise mobilisatsiooni“ kehtestamise kohta Venemaal märgiti too punkt „ametlikuks kasutamiseks“, kuid väljaandele „Novaja Gazeta. Euroopa“ teadaoleva info kohaselt kätkeb see eneses mobiliseeritavate arvu. Jutt käib kõvasti suuremast arvust kui esialgu esitleti, nimelt miljonist.