Milline küttesüsteem koju valida?

Gaasiküte on kasutusel paljudes Eesti eramutes ja korterites. Samuti on jätkuvalt populaarne ahjukütte kombineerimine teiste kütteliikidega, näiteks elektriga.

Ühes keskmises 120-ruuduses majapidamises Tallinna külje all oli ainuüksi augustikuu gaasiarve maksumus mitu korda kõrgem kui eelmise aasta kõige külmemal kuul detsembris. Küttepuude hinnad on samuti kordades tõusnud ja elektriarved suvekuude eest olid ehmatavalt krõbedad.

Vananenud küttesüsteemide asendamine on võimalik

Kuigi vana küttesüsteemi väljavahetamine võib tunduda tülikas ettevõtmine, siis tegelikkuses on see täiesti võimalik. Kõige paremateks küttelahendusteks eramajja või ridaelamusse peetakse praegu õhk-vesisoojuspumpa ja maakütet.

Lihtsaim alternatiiv elektriradikatele on õhk-õhk-tüüpi soojuspump, mille kasutegur on tavalistest radiaatoritest viis korda parem. Õhk-õhksoojuspumpade miinuseks on see, et soojus ei jaotu tubade vahel ühtlaselt. Sõltuvalt maja suurusest võib neid olla vaja paigaldada ka mitu. Samas saab neid suvel kasutada jahutamiseks.

Õhk-vesisoojuspumpade kasuks räägib see, et neid on samuti suhteliselt lihtne paigaldada. Seda eriti siis, kui põrandasse on varem veetud torud või majas on varem olnud kasutusel näiteks gaasi- või puidukatlaga keskküttesüsteem.

Maakütte rajamise eelduseks on, et krundil on piisavalt vaba ruumi, kuhu maakütet paigaldada. Näiteks 120 ruutmeetri suuruse maja puhul peaks sellist pinda olema aias või hoone ümbruses ligikaudu 450 ruutmeetrit.

Kuidas küttesüsteemi vahetust finantseerida

Arvestades praeguseid elektri- ja gaasihindasid, tasub küttesüsteemi väljavahetus end varasemast kiiremini ära. Küttesüsteemi uuendamist võimaldab näiteks Hüpoteeklaenu energiatõhususe laen , mida saab taotleda kinnisvara tagatisel.