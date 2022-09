VIDEO | „Ma ei taha, et mu kolleeg sõjas hukkuks!“ Mida arvavad mobilisatsioonist Tallinn-Peterburi suunal reisijad?

Kui valdav enamus keeldus erinevatel põhjustel teemat kommenteerimast, leidus ka neid, kes julgesid näoga kaamera ette astuda. „Mul on kolleeg, kes teenis mereväes,“ sõnas üks naisterahvas, et mobilisatsioon puudutab ka tema tutvusringkonda. „Ma ei taha, et mu kolleeg sõjas hukkuks,“ lisas ta, et suhtub sellesse negatiivselt.