Riho Terras: Saksamaa poliitikute ettepanek on hullumeelsus – Vene meeste vastuvõtmine oleks hullem kui 2015. aasta pagulaskriis

Saksa roheliste ning Vaba Demokraatliku Partei poliitikud on teinud ettepaneku anda Saksamaal varjupaika Vene kodanikele, kes soovivad Venemaa välja kuulutatud mobilisatsioonist pääseda. Mõlemad erakonnad on Saksa valitsuskoalitsiooni liikmed.

„Euroopa riigid ei tohi tekitada olukorda, kus kümned tuhanded Vene mehed saabuvad kontrollimatu massina Euroopa Liitu. See oleks kordades hullem kui 2015. aasta pagulaskriis, mil Saksamaa toonane liidukantsler Angela Merkel kutsus kõiki pagulasi Saksamaale,“ rääkis Terras.



„Igasugune massiline piiriületus Venemaalt Euroopa Liidu piiririikidesse tähendaks võimaluste loomist provokatsioonideks ning tekitaks potentsiaalsed „roheliste mehikeste“ kolded. Me peame arvestama, et sõda ei toimu ainult Ukraina ja Venemaa vahel, vaid tegemist on Venemaa algatatud sõjaga Euroopa Liidu, NATO ja lääneriikide vastu. Sellises olukorras ei ole kohta naiivsusele,“ rõhutas Terras, kelle sõnul tuleb piirid hoida Venemaa kodanikele suletud. „Need samad mobiliseeritud peavad võitlema kodumaal selle nimel, et Venemaast saaks normaalne, demokraatlik ja rahvusvahelist õigust austav riik.“