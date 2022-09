BLOGI | Kaja Kallas: õpetajate palk tõuseb 23%, päästjate palk 36% ning suurperede toetused 50%

Peaminister Kaja Kallas rõhutas, et vaatamata Venemaal kehtestatud osalisele mobilisatsioonile ei ole Eestile jätkuvalt sõjalist ohtu, ning asus siis rääkima järgmise aasta riigieelarvest.

„Järgmise aasta eelarve koostamisel on kaks suurt prioriteeti: julgeolek ja Eesti inimesed,“ ütles peaminister.

Valitsus otsustas, et Eesti riigi kaitsekulud saavad olema püsivalt üle miljardi euro aastas ning Eesti saab endale viimaks keskmaa õhutõrje. Sellega läheb kahjuks aga aega: vastavad seadmed jõuaksid Eestisse alles 2024. aastal ning õhutõrje võimekus algaks 2025. aastast.

Valitsus otsustas kulutusi suurendada märkimisväärselt: õpetajate palk tõuseb 23,9% ja arvestuslik keskmine palk saab olema 2048 eurot. Õpetajate alampalk tõuseb 1412 eurolt 1749 euroni.

Päästjatel tõuseb palk lausa 36%, mis on ajaloo suurim päästjate palgatõus. See teeb nende palgaks 1620 eurot. Iga päästja hakkab uuest aastast saama kuus 430 eurot rohkem. Siseministri Lauri Läänemetsa sõnul täidab riik sellega aastatepikkust võlga päästjate ees, kelle palk on olnud pidevalt väike.

Eesliinil töötavate politseinike palgatõus saab olema 17%, see tähendab, et politseinike palk saab olema Eesti keskmine.

Ka peredele on mõeldud: suurpere toetused tõusevad 50% ning üksikvanema toetus, mis on väga pikalt püsinud vaid 19 euro peal, tõuseb neli korda.

Keskmine pension kasvab üle saja euro ning saab olema tulumaksuvaba.

Ülikoolide rahastamine tõuseb 1%-ni SKPst. See on midagi, mida teadlased ja ülikoolid on väga pikalt nõudnud. Lisaks on plaanis järgmise nelja aasta jooksul suurendada kõrgkoolide rahastust peaaegu kaks korda.

Läänemets tõi välja, et pärast 24. veebruarit on siin elavate Vene kodanike soov taotleda Eesti kodakondsust 2,5 korda kasvanud. Vene kodanike liikumine Eestisse on vähenenud 98% pärast seda, kui Eesti otsustas kehtestada neile sisenemiskeelu.

Praegune valitsus, mis püsib ametis järgmiste riigikogu valimisteni märtsis, ei võta Vene ja Valgevene kodanikelt ära õigust valida KOV valimistel.