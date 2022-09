Liiklus Kagu-Soome piiripunktides on tihedamaks muutunud

Soome piirivalve rahvusvahelise koostöö üksuse juht, kolonel Matti Pitkäniitty teatas täna hommikul Twitteris, et eile saabus üle idapiiri Soome 4824 venelast. Eelmise nädala kolmapäeval oli neid 3133. Eilne arv on samas väiksem kui tavapärasel nädalavahetusel.

Soome sotsiaalmeedias levis eile kuulujutt, et idapiiril on pikad autode järjekorrad.

Piirivalve teatas eile, et liiklus Soome piiril on rahulik. Piirivalve tuletas meelde, et sotsiaalmeedias liigub videoid, millest vähemalt osa on tehtud juba varem ja on kontekstist välja rebitud, ning liikvel on vigast informatsiooni.