Soe koht soojafirmas? Ain Valdmann saab lahkumise eest 30 000 eurot, ent võib linna palgal jätkata

Abilinnapea Vladimir Sveti sõnul lahkub Valdmann ametist omal soovil. „Pööran tähelepanu, et ta on töötanud linna heaks 42 aastat, neist 25 ameti juhatajana. Selles valguses on igati arusaadav tema soov keskenduda lisaks linna teenimisele rohkem muudele teemadele,“ lausus abilinnapea. Valdmanni lahkumishüvitis on 30 000 eurot ehk kuus kuupalka.

Svet ei teinud saladust sellest, et Valdmanni teenetest ollakse edaspidigi huvitatud: „Niipea, kui Ain Valdmanni lahkumine suvel avalikuks sai, andsime mõista, et kindlasti oleks linnal kasu tema teadmistest ja kogemusest ka tulevikus.“

Abilinnapea sõnul on ta teadlik, et pika staažiga teenistuja ja linna soojafirma teineteise vastu huvi tunnevad. „Tallinna Soojus vajab kompetentsi, tegelemaks linna omandis oleva soojustaristu inventeerimisega, koostöö arendamisega meie kaugküttepartneriga ning kaugküttevõrgustiku arendamisega just linna huvidest lähtuvalt. Selge on see, et veerand sajandit linna kommunaalmajandust juhtinud Ain Valdmann on üks suuremaid selle ala eksperte Eestis,“ ütles Svet.

Poliitik nentis samas, et tema teada ei ole Valdmanni tööle võtmise otsust veel langetatud. „Selle otsustamine on Tallinna Soojuse juhi teha,“ sõnas Svet. Ettevõtte juht on staažikas keskerakondlane Kalle Klandorf.