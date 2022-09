FOTOD | Maardu koolihoidja mõisteti riigivastastes suhetes süüdi

Kui kaitsepolitsei Sergei Seredenko möödunud aasta märtsis kinni pidas, ei avatud kahtlustuse sisu kuigi palju. Peagi selgus, et Seredenkot on ootamas süüdistus Eesti Vabariigi vastase suhte pidamises. Kapo peadirektor tunnistas vaid, et Seredenko võeti vahi alla kontaktide tõttu Venemaa eriteenistusega.