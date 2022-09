Haavisto: Soome valmistab ette oma otsust Vene turistide liikumise radikaalseks vähendamiseks

„Soome ei taha olla läbikäiguriik teiste riikide antud Schengeni viisadele. Tahame selle liikluse kontrolli alla saada,“ ütles Haavisto New Yorgis Soome ajakirjanikele, vahendab Helsingin Sanomat.

„On hirm, et jääme ainsaks piiririigiks, mille kaudu saab Venemaalt teiste riikide antud Schengeni viisadega Euroopasse tulla,“ nentis Haavisto.

Soome on juba enda välja antud turismiviisade arvu märkimisväärselt vähendanud. Alates septembri algusest võtab Soome turismiviisade taotlusi Venemaal vastu ainult umbes sada päevas.

Eesmärk on aga Haavisto sõnul endiselt turistide liikumist „radikaalselt“ vähendada. Haavisto ütles, et ei ole olemas moraalset alust sellele, et venemaalaste puhkusereisimine Soome või teistesse Euroopa Liidu riikidesse jätkuks tavapäraselt.