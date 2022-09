OTSEBLOGI | Venelased lasid öösel nii Zaporižžjasse kui ka Mõkolajivisse üheksa raketti

„Vene mitteinimesed lasid raketi hotelli keskpargis. Seal on olulised purustused, inimesed on rusude all. Päästjad töötavad rusude koristamise ja inimeste vabastamise kallal. Samuti, nagu on Vene terroristidele juba traditsiooniliseks saanud, tabati elektrialajaama. Zaporižžja rajooni lõunapoolsed kogukonnad on nüüd elektrita. On ka tabamus teletornile. Eriteenistused töötavad selle kallal, et tagajärgi võimalikult kiiresti leevendada,“ teatas presidendikantselei.