VIDEO | Putin lubas, et seekord tuumarelvaga ei blufi. Kaitseekspert Rainer Saks teda ei usu

„No eks see on Venemaa juhtkonnale pealesunnitud otsus,“ leiab kaitseekspert Rainer Saks kolmapäeva hommikul välja kuulutatud osalise mobilisatsiooni kohta. „Sellepärast, et nad on ju varem korduvalt lubanud – presidendi isikus –, et sõda, mobilisatsiooni ega midagi taolist ei tule, nüüd siis selline osaline mobilisatsioon... Oluline on muidugi see, et sõja väljakuulutamist üritatakse siiski vältida.“