New Yorgi osariigi peaprokurör süüdistab Trumpi ja tema lapsi pettuses ning annab nad kohtusse

Jamesi uurimine on kestnud juba kolm aastat. Võtmehetk selles oli Trumpi ühe kõige lähedasema kaastöötaja, Allen Weisselbergi vahistamine. Mees on tunnistanud end oma vastutuse ulatuses süüdi ning lubanud ka Trump Organizationi vastu tunnistusi anda.

See on vaid üks Donald Trumpi ähvardav kohtuasi. Teda võib oodata süüdistus ka selle eest, et viis Valgest majast ülisalajasi riigidokumente oma suvekodusse. Peetakse väga tõenäoliseks, et vaatamata paljudele skandaalidele ja probleemidele kandideerib ta siiski 2024. aasta valimistel taas presidendiks.