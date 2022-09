FOTOD | Politsei leidis Kuusalus metsa eksinud naise kopteriga

„Kindlasti tuleb metsa minnes kaasa võtta telefon, kuid sellest on kasu siis, kui see on täis laetud akuga ja metsas ka päriselt kaasas ning eredat värvi riiete taskus. Võtke kaasa ka vett ja energiat andvaid snäkkide. Kes tarvitab regulaarselt ravimeid, peaks ka need igaks juhuks kaasa võtma,“ lisas Bärenson.