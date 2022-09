BLOGI | Kuidas mõjutab Venemaa mobilisatsioon Eesti julgeolekut? Kindralmajor Palm: sõjaline oht ei ole suurenenud

Palm toonitas, et seni ei ole mobilisatsiooni kohta palju teada. Mobilisatsiooni maht peaks olema umbes 300 000 inimest vanuses 18-65. „Planeeritakse võtta inimesi eelkõige erialade kaupa,“ ütles Palm ning lisas, et kaitseväel on infot, et mõnes piirkonnas on juba kehtestatud ka väljasõidukeeld.

Mobilisatsiooni alla ei kuulu Palmi sõnul inimesed, kes on kriminaalkorras karistatud, mis on huvitav seetõttu, et Venemaa on varem juba vange viinud Ukrainasse sõdima.

Miks mobilisatsiooni läbi viiakse? „Putin ütles, et Venemaa on ohus, et Lääs kohe on ründamas ja on vaja kaitsta iseennast. See on jama, keegi Venemaad ei ründa. Venemaa ise on ründaja Ukrainas,“ sõnas Palm.

Palm siiski lisas, et selle sammu tähtsust ei tohi pisendada. „See on Venemaa järjekordne eskaleerimine. Järgmine samm on täielik mobilisatsioon,“ ütles Palm ning lisas, et Šoigu väidet, et 300 000 reservväelast on vaid üks protsent Venemaa võimakusest, ei tasu liigtõsiselt võtta. „Võimekus võib küll suurem olla, aga enamus neist vajaks nullist väljaõpet. Need inimesed ei ole sõdurid,“ sõnas ta.

Kas mobilisatsioon puudutab kohalikke venelasi? „Vastus on, et mõjutab küll. Meil pole arusaama, kuidas Venemaa toimetab kutsed nendele inimestele kätte ja kuidas inimesed reageerivad. Eesti valitsus ei kavatse selles mobilisatsioonis osaleda,“ vastas Palm. Tema sõnul ei osata praegu ennustada ka üldmobilisatsiooni tõenäosust.

Kui tõenäoline on, et Venemaa hakkab siia kutseid saatma? „Olen kindel, et nad ei saa kutseid saata siia. Olen kindel, et siin pole palju inimesi, kes oleks valmis sõtta minema. Kui tahate elada Eestis, siis sõtta minemine läheb risti vastupidi meie väärtustega,“ sõnas ta.

Kas oodatakse Venemaalt põgenike lainet? Põgenike laine on Palmi sõnul Venemaalt olnud pidev. „Kui on olukord, kus 70% Vene kodanikest pole kunagi Venemaalt väljas käinud, siis kuhu sa põgened? Väga raske on seda näha,“ ütles ta siiski ning lisas, et osades piirkondades on väljasõidukeeld.