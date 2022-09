OTSEBLOGI | Zelenskõi „referendumitest“: Ukraina positsioon mingi kära tõttu ei muutu

„Loomulikult tulid täna Venemaalt üsna kärarikkad uudised. Selle kohta on palju küsimusi. Aga mis tegelikult toimus? Mida kõlas sellist, mida varem ei ole kõlanud? Meie positsioonid on selged ja teada. Meid peab huvitama ainult see. Mitte see, mis kuskil kõlab. Ja meie ülesanne on rohkem toetust Ukraina relvajõududele, rohkem toetust luurele, rohkem toetust erioperatsioonide jõududele, rohkem toetust Ukraina Julgeolekuteenistustele, rahvuskaardile, politseile, piirivalvuritele, kõigile, kes järkjärgult taastavad meie territoriaalset terviklikkust. Meie positsioonid ei muutu kära või mingite teadaannete tõttu kuskilt,“ lausus Zelenskõi.