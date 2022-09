Lääneriigid mõistsid Moskva referendumiplaanid hukka ja teatasid, et ei tunnusta tulemusi iialgi

USA, Saksamaa ja Prantsusmaa teatasid, et ei tunnusta selliste võltshääletuste tulemusi kunagi, vahendab BBC News.

NATO teatas, et need plaanid kujutavad endast sõja eskaleerimist.

„Referendumid“ Venemaaga ühinemise üle on kavas läbi viia Donetski, Luhanski, Hersoni ja Zaporižžja oblastis. Need alad moodustavad 15% Ukraina territooriumist, mis on umbes sama suur kui Ungari.