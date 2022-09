Erakondade reitingud: EKRE kasvatab toetust ning vahe Reformierakonnaga väheneb

Reformierakonna toetus langes nädalaga 1,1 protsendi võrra ning viimase nelja nädalaga on see langenud 3,5%. EKRE toetus tõusis nädalaga 1,7% võrra ning alates juuli lõpust on see tõusnud 5,8%. Kolmandal kohal olev Keskerakond jääb EKRE-st juba 9,5% kaugusele, nii suur pole nende kaotus EKRE-le varem olnud.