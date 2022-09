Balti ja Poola riigipead nõuavad ÜROs Venemaale tugevamaid sanktsioone

Nelja riigi presidendid olid seisukohal, et ÜRO peaassambleel tuleb anda eeskätt väikese sissetulekuga arenguriikidele selge sõnum, et Venemaa on oht kõigi rahule ja julgeolekule ning rikub ÜRO põhikirja. „Kui laseme ÜRO julgeolekunõukogu ühe alalise liikme agressioonil Ukrainas juhtuda, pole ühelgi riigil turvaline,“ sõnas president Karis.