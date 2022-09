Venemaa president Vladimir Putin teatas osalisest mobilisatsioonist. Üks punkt ukaasis on „ametkondlikuks kasutamiseks“

Putin teatas, et „sõjalise erioperatsiooni“ eesmärgid Ukrainas jäävad muutumatuks ja et Venemaal ei ole õigust jätta Ukrainas elavaid talle lähedasi inimesi timukate lõhki kiskuda.

Huvitav on see, et Kremli avaldatud ukaasis puudub 7. punkt. Väidetavalt on sellel märge „ametkondlikuks kasutamiseks“.