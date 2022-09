Heakskiit „referendumitele“? Mobilisatsioon? Väidetavalt pöördub Putin Vene rahva poole täna

Putini toetajad soovivad korraldada neljas osaliselt Venemaa okupatsiooni all olevas Ukraina oblastis referendumi Venemaaga liitumiseks. Suurriik tunnustab küll Donetski ja Luhanski „rahvavabariike“ iseseisvatena, ent seni on vaid Krimm ja Sevastopol enda koosseisu osaks kuulutatud. Lisaks Donetskile ja Luhanskile võivad referendumid toimuda ka Hersoni ja Žaporižžja oblastites. Nagu Krimmiski toimuks protsess kiiresti, erinevate teadete kohaselt juba septembri jooksul.

Valge maja julgeolekunõunik Jake Sullivan ütles täna toimunud pressikonverentsil, et Putin plaanib vallutatud piirkondades mobilisatsiooni. Tema sõnul ütlevad ka ameeriklaste andmed, et Venemaa plaanib referendumeid, et vastata Ukraina edusammudele lahinguväljal. Julgeolekunõunik: „Samuti teenivad need referendumid mobilisatsiooniks valmistumise eesmärki.“

Peaminister Kaja Kallas Twitteris: „Õpikunäide okupantide käitumisest. Nüüd, kus Venemaa on oma valereferendumite plaani töösse panemas, ütlen selgelt: me ei tunnusta neid mitte kunagi. Ukrainal on täielik õigus võtta oma territoorium tagasi. Donbass, Krimm, Herson – kõik need on Ukraina osad.