Välisminister Reinsalu: Eesti on algatanud Donetski ja Luhanski „vabariikide“ kuulutamise terroristlikeks organisatsioonideks

„Tänane päev tõi ootuspärase, ent taas nördimust tekitanud uudise Donetski, Luhanski ja Zaporižžja regioonist, kus Venemaa toetatud separatistid kuulutasid välja „referendumi“, millega proovitakse legitimeerida liitumist Venemaaga,“ sõnas välisminister. Ta lisas, et selliste „ võltsreferendumite“ korraldamine okupatsioonivõimude poolt on rahvusvahelise õiguse ning Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse räige rikkumine.



Ettevalmistused Ukraina okupeeritud alade illegaalseks annekteerimiseks on Reinsalu hinnangul selge märk, et Venemaa on valmis konflikti eskaleerima. Võimalikud on näiteks massiline Ukraina kriitilise infrastruktuuri hävitamine, mida avalikkus on näinud viimastel päevadel, mobilisatsiooni väljakuulutamine ja majanduse sõjaseisundisse viimine.



“Ukraina vajab senisest veelgi kiiremini suuremas mahus sõjalist abi, et ta saaks kaitsta ja vabastada oma territooriumi rahvusvaheliselt tunnustatud piirides,“ sõnas Reinsalu. „Euroopa Liidu tasandil nõuame Venemaa vastu aga karmimaid sanktsioone ning rahvusvaheliselt sõjakuritegude eest vastutusele võtmist.“