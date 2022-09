FOTOD | Alar Karis lendas koos Duda, Stoltenbergi ja Sanduga New Yorki ÜRO peaassambleele

„Eesti on alati seisnud ühistel reeglitel ja rahvusvahelisel õigusel tugineva maailmakorra eest. ÜRO julgeolekunõukogu alaline liige Venemaa rikub agressioonisõjaga Ukrainas ÜRO põhikirja ühte peamist aluspõhimõtet – jõu kasutamise keeldu teise suveräänse riigi vastu. Nii on Venemaa esitanud reeglitel põhinevale maailmale ajaloo ühe suurema väljakutse ning on seetõttu tõstnud taas teravalt esile vajaduse ÜRO julgeolekunõukogu reformi järele,“ rõhutas president Karis. „Küsimus on lihtne ja ometi seni vastuseta: kuidas peatada agressor, kellel on ÜRO Julgeolekunõukogu alalise liikmena vetoõigus?“