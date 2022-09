Venemaal ähvardab end vabatahtlikult vangi andnud sõjaväelasi edaspidi kuni 10 aastat kolooniat

Venemaa kriminaalkoodeksisse tekib rida uusi paragrahve, mille hulgas on „enese vabatahtlik vangiandmine“ (paragrahv 352.1). Selle eest ähvardab 3-10-aastane vabadusekaotus, kui ei ole riigireetmise tunnuseid, vahendab Interfax.

Seaduseelnõus märgiti, et sõjaväelane, kes pani sellise kuriteo toime esimest korda, võidakse vastutusest vabastada, kui ta on võtnud tarvitusele meetmeid enese vabastamiseks, naasis oma sõjaväeossa või teenistuskohta ega pannud vangis olles toime muid kuritegusid.

Marodöörluse eest on ette nähtus karistus kuni 15 aastat. Kergendav asjaolu on kuriteo toimepanemine mobilisatsiooni või sõjaseisukorra ning sõjaaja perioodil.

Käsule allumatuse eest sõjaseisukorra ajal, sõjaajal, relvakonflikti tingimustes või lahingutegevuse ajal ning keeldumise eest sõja- või lahingutegevuses osalemisest on ette nähtud vabadusekaotus 2-3 aastat. Kui see toob kaasa raskeid tagajärgi, on karistus 3-10 aastat vabadusekaotust.