ECCO SOFT 7 – püsiv tipptase juba seitse aastat

Need jalanõud sobivad ühtviisi nii hommikusöögi, kohtingu ja veiniõhtu juurde kui ka igapäevasteks seiklusteks. Ainulaadne disain on ECCO SOFT 7 mudeli kõige olulisem omadus. Selle lõi ECCO pühendunud disainimeeskond, pidades silmas jala anatoomiat. See on olnud ECCO enimmüüdud jalats viimased seitse aastat. ECCO Soft 7 seitsmenda aastapäeva tähistamiseks tegime koostööd auhinnatud kunstniku Christiana Williamsiga, et luua Taani rikkalikust saagist inspireeritud disainimuster. Jah, loomulikkus ei peegeldu mitte ainult kingade välimuses, värvigammas, vaid ka kandmise tundes – nii kerge samm iseloomustab vaid seda jalatsit.